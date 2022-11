Scaloni, frecciata a Lautaro Martinez?: «Alcuni arrivati senza ritmo giusto»

Scaloni ha parlato dopo la fine di Polonia-Argentina. Il CT ha confermato le difficoltà che ha avuto la sua squadra in questo inizio di Mondiale, tra infortuni e giocatori con scarso ritmo. Oggi a tal proposito è arrivata una bocciatura per Lautaro Martinez, che è entrato solo nei minuti finali

CAMBIAMENTI − In conferenza stampa, al termine di Polonia-Argentina, Lionel Scaloni si è espresso cos’: «Abbiamo subito dei cambiamenti tra infortuni e giocatori che non sono arrivati col ritmo giusto. Ma abbiamo la tranquillità di sapere che chiunque entri può dare il suo meglio. Pensiamo sempre al bene collettivo. Non abbiamo tempo di riposo. Siamo i primi del girone e dobbiamo giocare fra pochissimi giorni». Possibile riferimento anche a Lautaro Martinez, non al top in queste prime partite.