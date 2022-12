Scaloni fiducioso: «Lautaro Martinez ci ha dato e continuerà a darci gioie»

Scaloni ha parlato al termine di Argentina-Australia, gara vinta 2-1 e passaggio ai quarti di finale del Mondiale. Su Lautaro Martinez non ha dubbi, presto ritroverà il gol

FIDUCIA − Lionel Scaloni in conferenza stampa si coccola le sue due prime punte: «Lautaro Martinez ci ha salvato molte volte. Ci ha dato e continuerà a darci molte gioie. È perfetto che Julian Alvarez abbia trovato il gol, anche Lautaro ci riuscirà. Abbiamo avuto occasioni per non terminare così in sofferenza la gara. Ma il calcio è anche questo, si attraversano momenti e momenti, momenti in cui devi andare in guerra, dare fino all’ultima goccia di sudore».