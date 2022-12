Scaloni criptico: «Oggi decido i titolari». Chance per Lautaro Martinez?

Lionel Scaloni ha mostrato il suo disappunto sulle voci uscite riguardo alle condizioni fisiche di Di Maria e De Paul. Il ct dell’Albiceleste è rimasto enigmatico sull’11 che scenderà in campo domani

OGGI LE SCELTE – Ecco le parole di Lionel Scaloni nella conferenza stampa pre Olanda-Argentina. Il tecnico dell’Argentina è sembrato infastidito per le voci sulle condizioni di Di Maria e De Paul. Inoltre è rimasto molto criptico riguardo alla formazione che scenderà in campo domani: «Di Maria e De Paul stanno bene. Oggi li vedremo in allenamento per decidere la formazione. Ieri ci siamo allenati a porte chiuse e non capisco da dove siano uscite queste informazioni… la verità è che dopo una partita ci sono sempre dei giocatori che sia allenano a porte a parte o fanno metà allenamento per i tanti minuti. Oggi prenderemo la decisione in base a come vogliamo affrontare la partita. Questa è la cosa più importante». Nessuna notizia riguardo a un possibile impiego di Lautaro Martinez dal 1′.