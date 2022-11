Polonia-Argentina, Lautaro Martinez ‘unico’ nel cambio modulo: la formazione – CdS

Polonia-Argentina stasera alle 20 è decisiva per la qualificazione nel Gruppo C. Stando al Corriere dello Sport Scaloni cambierà modulo, ma confermando Lautaro Martinez in formazione nonostante ai Mondiali finora non abbia segnato.

LE SCELTE – L’Argentina è attesa da un dentro o fuori contro la Polonia. Dopo le prime due partite (sconfitta clamorosa per 1-2 con l’Arabia Saudita e vittoria per 2-0 sul Messico) la Seleccion ha poco margine d’errore: va agli ottavi di finale dei Mondiali se vince, pareggia con stesso esito in Arabia Saudita-Messico oppure se il Messico vince con uno o due gol di scarto. Lautaro Martinez non ha ancora segnato, ma resta titolare. Questo nonostante si sia parlato di problemi fisici (vedi articolo), nonché di critiche e della volontà di inserire Julian Alvarez. Per il Corriere dello Sport Lionel Scaloni cambierà modulo, passando al 4-2-3-1. Il numero 10 dell’Inter sarà l’unica punta, con Alexis Mac Allister e Angel Di Maria esterni più Lionel Messi trequartista. L’altra novità è rappresentata da Enzo Fernandez, autore di un gran gol sabato sera per chiudere il 2-0 contro il Messico. Questa la probabile formazione di Scaloni per Polonia-Argentina, secondo il Corriere dello Sport: E. Martinez; Molina, Otamendi, Li. Martinez, Acuna; De Paul, E. Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro Martinez.