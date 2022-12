Pistocchi: «Argentina, Julian Alvarez fa 2 cose meglio di Lautaro Martinez»

Maurizio Pistocchi ha parlato di Lautaro Martinez e di Julian Alvarez, protagonisti con l’Argentina ai Mondiali in Qatar.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Maurizio Pistocchi rispondendo a un utente che ha sottolineato la media di “un gol ogni 119 minuti, 21 gol in 39 presenze” di Lautaro Martinez “nell’era Scaloni” e che ai Mondiali l’attaccante dell’Inter “è arrivato rotto“. “No, il problema è un altro: nel Mondiale si gioca ogni 3 gg, e per esaltare Messi serve che chi gioca con lui copra molto più campo e lavori anche nella fase di non possesso, due cose che Julian Alvarez fa meglio di Lautaro, questo permette a Messi di rifiatare e essere più fresco“.

Fonte: Twitter Maurizio Pistocchi