Philippe Albert: «Belgio, peggiore delle umiliazioni di sempre. Lukaku…»

Philippe Albert, ex difensore belga, ha parlato del Belgio, eliminato nella fase a gironi dei Mondiali, e di Romelu Lukaku.

UMILIAZIONE – Queste le parole di Philippe Albert, ex difensore belga, sul Belgio, eliminato già nella fase a gironi dei Mondiali. «Il Belgio è al suo posto in questo gruppo – si legge su RTBF.be –. Con tutto il rispetto che abbiamo per loro, è la peggiore delle umiliazioni della nostra squadra nazionale dalla notte dei tempi! È molto deludente perché la gente dirà che Romelu Lukaku ha sbagliato tante occasioni in questa partita contro i croati ma la vittoria a volte bisogna andare a cercarla. Siamo stati molto fortunati contro il Canada, siamo logicamente battuti dal Marocco».

PROFILO – Philippe Albert sul successore di Roberto Martinez sulla panchina del Belgio. «Il profilo del prossimo allenatore? Ci sono persone pagate per prendere questo tipo di decisioni. Al momento sono troppo deluso solo per avanzare i nomi. Abbiamo ancora giocatori che sanno giocare a calcio, che sono molto bravi. Romelu Lukaku rimarrà, anche Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois. L’asse di questa squadra rimarrà al suo posto, quindi dobbiamo circondare bene i top player. Da lì, potremmo trovare risultati positivi anche se per vincere un grande torneo, dovremo essere molto pazienti».