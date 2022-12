Palmeri: «Lautaro Martinez ha messo in difficoltà Scaloni, ora la scelta»

Lautaro Martinez è in pieno ballottaggio ancora una volta con Julian Alvarez. Il giornalista ed inviato dal Qatar di Sportitalia Tancredi Palmeri ha parlato delle possibilità di vedere l’attaccante dell’Inter dal primo minuto.

CHANCE – Tra poche ore l’Argentina giocherà la sua semifinale contro la Croazia per continuare nel sogno di vincere il Mondiale. Lautaro Martinez è ancora in ballottaggio con Julian Alvarez per un posto da titolare. Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato così sull’attaccante da Sportitalia: «Lautaro Martinez ha giocato un’ottima partita contro l’Olanda, non ha segnato solamente il rigore. L’attaccante è entrato bene, ha sfiorato due volte il 3-2 e ora ha messo in difficoltà il Commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni, che ora deve scegliere. Prima il calciatore dell’Inter giocava con le infiltrazioni alla caviglia, è assolutamente giustificato il suo rendimento iniziale».