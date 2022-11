Onana saluta il Camerun, Song: «Gruppo viene prima dell’individualità!»

Rigobert Song in conferenza stampa dopo il pareggio 3-3 tra Camerun e Serbia (vedi QUI), ha parlato ovviamente del caso legato ad André Onana e dell’addio anticipato (leggi articolo).

LA SPIEGAZIONE – Song in conferenza stampa ha spiegato la sua versione riguardo quanto successo con il portiere dell’Inter: «La posizione del portiere è molto importante. Siamo in un torneo difficile e so cosa devo fare, e devo assicurarmi che la squadra sia al di sopra dei singoli. André Onana ha scelto di voler andare via e ho accettato. Ci sono ventisei giocatori in questa rosa che lavorano insieme in questa competizione. Vogliamo dare dimostrazione di disciplina e rispetto. Onana è un grande portiere, ma noi ci concentriamo sulla squadra. Devi adattarti alla disciplina di squadra, se non ce la fai e non riesci ad adattarti credo sia necessario farsi da parte e assumersi le proprie responsabilità. Mi assumo la responsabilità della decisione».