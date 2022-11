Olanda-Ecuador, Dumfries in campo ma fuori un altro giocatore dell’Inter

Olanda-Ecuador in campo alle 17:00. Tra gli olandesi, in campo anche un giocatore dell’Inter. Dumfires sarà titolare sulla fascia destra della sua Nazionale. Come già successo nella partita d’esordio ai Mondiali, invece, De Vrij partirà dalla panchina. Ecco le formazioni ufficiali di entrambe le squadre.

FORMAZIONI UFFICIALI – Continua l’avventura al Mondiale dell’Olanda, dopo la vittoria contro il Senegal nell’esordio. Tra poco il fischio d’inizio della partita in cui gli olandesi sfideranno l’Ecuador. Tra gli undici scelti da Luis van Gaal c’è anche Denzel Dumfries. Il centrocampista dell’Inter occuperà il posto sulla fascia destra. Stefan De Vrij, invece, rimane in panchina come già successo nella prima sfida.

OLANDA-ECUADOR, DUMFRIES TITOLARE

Olanda (3-4-1-2): Andries Noppert; Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Denzel Dumfries, Teun Koopmeiners, De Frenkie Jong, Daley Blind; Davy Klaassen; Cody Gakpo, Steven Bergwijn.

Ecuador (5-4-1): Hernán Galíndez; Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Félix Torres Caicedo, Jackson Porozo, Angelo Preciado; Enner Valencia, Felipe Caicedo, Jhegson Méndez, Gonzalo Plata; Michael Estrada.