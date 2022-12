Olanda batte gli Stati Uniti e vola ai quarti di finale! Dumfries protagonista

L’Olanda supera gli Stati Uniti con il punteggio di 3-1. Dumfries assoluto protagonista del match con un gol e ben due assist. Gli “oranje” ai quarti sfideranno la vincente di Argentina-Australia

QUALIFICAZIONE – L’Olanda di Van Gaal batte gli Stati Uniti con un perentorio 3-1. La squadra “oranje” indirizza il discorso qualificazione già nel primo tempo, chiuso in vantaggio per 2-0: protagonista Dumfries che, al 10′, serve al centro Depay che deposita in rete l’1-0. L’interista si ripete a chiusura della prima frazione: questa volta, a raccogliere il bell’assist dell’esterno destro ci pensa Blind. Nella ripresa gli americani riaprono la gara con un gol bello, ma fortunoso, di Wright che scavalca Noppert. Gol però vanificato dal protagonista di giornata appena 5′ dopo: è Dumfries, infatti, su invito di Blind, a siglare il gol del definitivo 3-1 con un bel tiro al volo di sinistro. L’Olanda strappa quindi il pass per i quarti di finale: sfideranno la vincente di Argentina-Australia.