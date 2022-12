Olanda-Argentina, tandem tulipano vs Lautaro Martinez: uno titolare − CdS

Sarà Olanda-Argentina il secondo quarto di finale del Mondiale in ordine cronologico. Il primo sarà Croazia-Brasile (vedi articolo). Inter rappresentata con tre giocatori, Dumfries e de Vrij da un lato, Lautaro Martinez dall’altro. Ma solo uno dei tre dal 1′

CONFRONTO − Olanda-Argentina è anche la sfida ravvicinata tra tre interisti: Denzel Dumfries e Stefan de Vrij lato olandese e Lautaro Martinez sponda Seleccion. Soltanto uno però dovrebbe partire dal primo minuto, ovvero il laterale destro. Protagonista indiscusso contro gli Stati Uniti, Dumfries proverà anche a scardinare la difesa sudamericana con le sue proverbiali scorribande sulla fascia. Il Toro, al momento segnalato in panchina, potrebbe dare una mano a gara in corso. Più difficile invece la presenza di de Vrij, ancora a zero minuti in questo Mondiale.

Fonte: Corriere dello Sport