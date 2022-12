Nouhou Tolo: «Onana giocatore importante per il gruppo, ci mancherà»

Nouhou Tolo, laterale sinistro della Nazionale Camerunense, ha commentato l’allontanamento di Andre Onana dalla gruppo squadra e di come la sua assenza possa pesare

IMPORTANTE – Ecco le parole di Nouhou Tolo, giocatore del Camerun, che ha commentato l’esclusione di Andre Onana dal gruppo squadra ai microfoni di CRTV: «Penso che Andre sia un giocatore importante per il gruppo. Ecco, credo che la dirigenza abbia preso una decisione. Noi siamo qui per focalizzarci sul match contro il Brasile. Ci mancherà, è vero, ma dobbiamo guardare avanti come ho detto».