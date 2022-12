Nesti: «Lautaro Martinez 6,5. Panchina? Da calcolare presenza di Messi»

Nesti ha commentato il Mondiale di Lautaro Martinez. Secondo il giornalista, l’attaccante dell’Inter ha finito in crescendo. La sua mancata titolarità, a detta sua, è dipesa da Messi

IN CRESCENDO − In collegamento su Radio Sportiva, Carlo Nesti si è espresso sull’attaccante dell’Inter: «Mondiale di Lautaro Martinez? In crescendo direi, era partito maluccio. Devo dire che la scelta di Scaloni mi è sembrata molto appropriata. Nell’Argentina bisogna sempre calcolare la presenza di Messi che fa l’elastico tra il centrocampo e l’attacco o che parte dalla posizione di centrodestra per accentrarsi. Alvarez è molto importante come apri varchi, non solo bravo come bomber. Lautaro Martinez si muove ma meno di Alvarez e con meno intelligenza. Però nel finale con rigori ed episodi chiavi credo che abbia riscattato il suo Mondiale. Merita sicuramente il 6,5».