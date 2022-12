Nagatomo avvisa la Croazia di Brozovic: «Giocare da samurai, coraggio!»

Yuto Natatomo, ex Inter e capitano della nazionale giapponese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Giappone-Croazia, ottavo di finale del Mondiale. Avviso a Brozovic e compagni

COME I SAMURAI − Nagatomo avvisa Brozovic e gli ex Inter in vista di Giappone-Croazia: «Siamo arrivati ​​primi nel girone, il che ci dà fiducia. Crediamo in noi stessi e pensiamo di poter avere successo. Abbiamo intenzione di battere la Croazia, non vedo l’ora che inizi la partita e di dire ad alta voce a tutti i miei compagni di squadra: ben fatto! Spesso incoraggio i giocatori, dicendo loro una parola che ho imparato in Italia: coraggio. Non importa contro chi giochiamo, abbiamo uno stile coerente. Abbiamo bisogno di coraggio per avere successo. Se tracciamo un’analogia con i samurai, loro prima di andare in battaglia cercano di migliorare le loro tecniche e armi sottoponendosi a preparativi, ma se provano paura non saranno in grado di usarla. Vorremmo imitare il loro spirito di combattimento, resistenza e continuità».