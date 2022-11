Nagatomo ancora in campo con il Giappone, un traguardo storico

Yuto Nagatomo non smette di stupire. L’ex Inter oggi è pronto a fare il suo debutto al Mondiale in Qatar contro la Germania, raggiugendo un traguardo storico con il Giappone.

NUOVO TRAGUARDO – Il Giappone oggi alle 14 farà il suo debutto al Mondiale contro la Germania. Tra le fila dei nipponici, da due anni sono sparite le tracce di Italia con l’addio di Tomiyasu e Yoshida. Andando un po’ indietro di qualche anno, però, impossibile non ricordare Yuto Nagatomo. Il terzino che ha militato al Cesena e soprattutto all’Inter, oggi è pronto a raggiungere un nuovo traguardo storico con la maglia del Giappone. Cioè sarà il primo ad aver giocato ben quattro Mondiali, dall’alto delle sue 138 presenze in Nazionale. Chiuderà la sua carriera a Tokyo, proprio nella squadra in cui aveva cominciato.