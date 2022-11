Muntari illude il Qatar, ma il Senegal trova la prima vittoria al Mondiale

Prima vittoria in questo Mondiale per il Senegal di Kalidou Koulibaly 1-3. Niente da fare per il Qatar che perde anche la seconda partita onorando comunque l’impegno – soprattutto nel secondo tempo – rispetto la prima partita ufficiale.

QUASI FUORI – Termina 3-1 la sfida giocata all’Al Thumama Stadium di Doha in favore del Senegal che batte il Qatar, trovando la prima vittoria in questo Mondiale. Comincia bene la formazione allenata da Félix Sánchez Bas, sicuramente meglio rispetto la prima partita disputata contro l’Ecuador, ma le occasioni più importanti nel primo tempo sono comunque del Senegal. Nel primo tempo contatto dubbio in area di rigore con Sarr che atterra Afif in maniera scorretta, ma l’arbitro non concede il calcio di rigore. Sblocca la partita il Senegal al 40′ sfruttando l’errore clamoroso della difesa del Qatar. Scivolata di Khoukhi, la palla resta lì e Dia a pochi passi dalla porta non perdona davanti al portiere. A inizio secondo tempo arriva anche il raddoppio del Senegal con Diedhiou. Il Qatar gioca comunque bene e prova ad accorciare le distanze con Mohammed Muntari, che al 78′ riceve il cross dalla destra da Ismaeel Mohammad e impatta di testa saltando più in alto anche di Kalidou Koulibaly. All’84’ gli ospiti chiudono definitivamente la pratica con il terzo e ultimo gol di Dieng.