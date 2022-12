Mondiali IN Qatar 2022: Olanda-USA LIVE sulla Inter-News Web TV

Mondiali IN Qatar 2022 è il format quotidiano della Redazione di Inter-News.it, che coprirà l’evento internazionale con dirette video dedicate alle partite dei nerazzurri protagonisti nella competizione internazionale. Oggi pomeriggio si inizia con Olanda-USA, ovvero con la coppia interista tra le fila olandesi. Ecco tutte le informazioni utili da sapere per iscriversi al canale e seguire in diretta su YouTube tutti gli appuntamenti sulla Inter-News Web TV

MONDIALI IN QATAR 2022 – Archiviata la fase a gironi, gli ottavi di finale iniziano oggi con Olanda-USA, già in campo a Doha. A partire dalle ore 17:30 non perdete i minuti finali della partita con la diretta video di Mondiali IN Qatar 2022 in compagnia della Redazione di Inter-News.it sulla Inter-News Web TV, in diretta sul canale YouTube (iscriviti subito!). In campo l’esterno destro Denzel Dumfries (autore di due assist nel 2-0 parziale!) ma non il centrale difensivo Stefan de Vrij, come ormai di consueti per l’Inter olandese versione Qatar. E non perdete nessuno dei prossimi appuntamenti in programma!

Palinsesto e puntate di Mondiali IN Qatar 2022

TUTTE LE DIRETTE – La Redazione di Inter-News.it coprirà l’evento internazionale fino alla Finalissima del 18 dicembre. Dopo le undici puntate nel corso della fase a gironi, il palinsesto al momento prevede tre appuntamenti per seguire i quattro interisti ancora presenti in Qatar negli ottavi di finale. Si inizia come al solito con l’Olanda dei già citati de Vrij e Dumfries per chiudere con la Croazia di Marcelo Brozovic, che ha eliminato il Belgio di Lukaku. In mezzo anche l’Argentina di Lautaro Martinez, che punta i quarti magari proprio contro l’Olanda. Ecco il palinsesto attuale della Inter-News Web TV per la fase finale a eliminazione diretta:

– sabato 3 dicembre, ore 17:30 (Olanda-USA, Ottavi di Finale);

– sabato 3 dicembre, ore 21:30 (Argentina-Australia, Ottavi di Finale);

– lunedì 5 dicembre, ore 17:30 (Giappone-Croazia, Ottavi di Finale).

Non perdere gli aggiornamenti sui Mondiali grazie alla sezione dedicata QATAR 2022 (clicca qui).