Mondiali IN Qatar 2022: ecco le informazioni per i due LIVE sulla Inter-News Web TV

MONDIALI IN QATAR 2022 – Ultimo fischio d’inizio in arrivo prima della fine dell’evento. I due calciatori dell’Inter possono ancora dire la loro ma solo uno giocherà per vincere la Coppa del Mondo. L’argentino Lautaro Martinez dovrà vedersela con la Francia nella Finalissima dei Mondiali. Il giorno prima, invece, il croato Marcelo Brozovic sfiderà il Marocco nella Finalina per il terzo posto. La Inter-News Web TV concluderà la sua avventura con il format “Mondiali IN Qatar 2022” con gli ultimi due eventi in diretta sul canale YouTube (iscriviti subito!). La Redazione di Inter-News.it, insieme ai suoi ospiti, commenterà e racconterà le prestazioni degli interisti in Qatar. Di seguito il video dell’ultima puntata andata in onda sulla Inter-News Web TV.

Palinsesto e puntate di Mondiali IN Qatar 2022

TUTTE LE DIRETTE – La Redazione di Inter-News.it coprirà l’evento internazionale fino alla Finalissima del 18 dicembre. Alle diciannove puntate già andata in onda, il palinsesto vede aggiungersi gli ultimi due appuntamenti per seguire la Croazia di Brozovic e l’Argentina di Lautaro Martinez in Qatar fino all’ultimo minuto, Sperando siano in campo, visto che il centrocampista croato è ancora in dubbio proprio a livello di convocazione e in quel caso non ci sarebbe granché da commentare. Per l’attaccante argentino, invece, si prospetta l’inizio dalla panchina. In ogni caso, ecco gli ultimi due eventi nel palinsesto della Inter-News Web TV:

– sabato 17 dicembre, ore 17:30 (Croazia-Marocco, Finalina per il Terzo Posto);

– domenica 18 dicembre, ore 15:45 (Argentina-Francia, Finalissima di Qatar 2022).

