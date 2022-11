Mondiali IN Qatar 2022: ecco il palinsesto video della Inter-News Web TV

Mondiali IN Qatar 2022 non è solo un dato di fatto ma da oggi è anche un format quotidiano a tinte nerazzurre. La Redazione di Inter-News.it coprirà l’evento internazionale con dirette video quotidiane dedicate alle partite dei calciatori nerazzurri protagonisti della competizione calcistica storicamente più importate. Ecco tutte le informazioni utili da sapere per iscriversi al canale e seguire in diretta su YouTube tutti gli appuntamenti sulla Inter-News Web TV

PRONTI AL DEBUTTO – Campionato Mondiale al via con la partita inaugurale tra il Qatar, Paese ospitante, e l’Ecuador, subito vittorioso. Per l’Inter tocca aspettare esattamente 24 ore prima di vedere in campo almeno uno dei suoi convocati. Il Mondiale “nerazzurro” infatti inizia oggi – lunedì 21 novembre – con Senegal-Olanda (vedi formazioni ufficiali). Inizia oggi anche il format video della Inter-News Web TV, in diretta sul canale YouTube (iscriviti subito!), dedicato alle partite mondiali degli interisti. La Redazione di Inter-News.it con “Mondiali In Qatar 2022” commenterà e racconterà, seguendo in diretta il finale di ogni partita, le prestazioni dei sei convocati dell’Inter. Già dodici appuntamenti definiti sono in programma da oggi al 2 dicembre.

Il palinsesto completo di Mondiali IN Qatar 2022

TUTTE LE DIRETTE – La Redazione di Inter-News.it coprirà l’evento internazionale fino alla Finalissima del 18 dicembre. Al momento il palinsesto prevede un appuntamento al giorno per seguire l’Olanda di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, l’Argentina di Lautaro Martinez e il Camerun di André Onana, ultimo a scendere in campo. Particolare attenzione alla Croazia di Marcelo Brozovic, che nella fase a gironi se la vedrà anche con il Belgio di Romelu Lukaku, al momento fuori per infortunio. Ecco il palinsesto attuale della Inter-News Web TV per la fase a gironi, ancora da aggiornare e completare con quella finale:

– lunedì 21 novembre, ore 18:30 (Senegal-Olanda, Gruppo A);

– martedì 22 novembre, ore 12:30 (Argentina-Arabia Saudita, Gruppo C);

– mercoledì 23 novembre, ore 12:30 (Marocco-Croazia, Gruppo F);

– giovedì 24 novembre, ore 12:30 (Svizzera-Camerun, Gruppo G);

– venerdì 25 novembre, ore 18:30 (Olanda-Ecuador, Gruppo A);

– sabato 26 novembre, ore 21:30 (Argentina-Messico, Gruppo C);

– domenica 27 novembre, ore 18:30 (Croazia-Canada, Gruppo F);

– lunedì 28 novembre, ore 12:30 (Camerun-Serbia, Gruppo G);

– martedì 29 novembre, ore 17:30 (Olanda-Qatar, Gruppo A);

– mercoledì 30 novembre, ore 21:30 (Polonia-Argentina, Gruppo C);

– giovedì 1° dicembre, ore 17:30 (Croazia-Belgio, Gruppo F);

– venerdì 2 dicembre, ore 21:30 (Camerun-Brasile, Gruppo G).

