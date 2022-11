Messi: «Vittoria un sollievo per spogliatoio. Un problema nel primo tempo»

Messi è stato decisivo con un gol e un assist in Argentina-Messico, gara vinta dalla Seleccion 2-0. La Pulce, che ha anche raggiunto un doppio importante record (vedi articolo), ritiene fondamentale la vittoria per Lautaro Martinez e compagni

SOLLIEVO − Leo Messi, in conferenza stampa, ha commentato il successo col Messico: «La vittoria è stata un sollievo per tutto lo spogliatoio e una grande gioia. Il primo tempo è stato difficile per la situazione, per la necessità. Non riuscivamo a trovare gli spazi. Nella ripresa abbiamo iniziato ad avere possessi lunghi, palleggiando meglio e trovando più spazi tra le linee e palloni dentro l’area. Eravamo consapevoli di dover giocare con più calma, perché abbiamo commesso l’errore di non andare da una parte all’altra per trovare spazio dall’interno».