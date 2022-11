Messi: «È il momento di dimostrare che siamo forti veramente»

Anche Leo Messi ha commentato la sconfitta dell’Albiceleste contro l’Arabia. Il numero 10 ha parlato di gruppo e dell’importanza per l’Argentina di restare unita

COLPO MOLTO DURO PER NOI – Ecco le parole di Leo Messi a Diario Olè. Il numero 10 dell’Albiceleste ha commentato così la sconfitta contro l’Arabia Saudita: «Questo gruppo si contraddistingue per l’unione e la forza. In un momento come questo bisogna dimostrare di essere forti veramente. Da tempo non ci trovavamo in una situazione così. Dobbiamo pensare al futuro e prepararlo bene. È un colpo molto duro per tutti, per la gente e per noi. Non ci speravamo. È il momento di essere più uniti che mai. Sapevamo che avrebbero giocato cosi. Sapevamo che giocavano molto bene con la linea. La verità è che pensavamo fosse una situazione talmente facile per noi che siamo caduti nei nostri errori. Volevamo iniziare e finire sullo stesso lato e questo ci ha un po’ confuso».