Marocco-Spagna dalle grandi emozioni! Hakimi decide il match su rigore

Il match tra Marocco e Spagna è apertissimo. 120′ a grandissimo ritmo, con occasioni da una parte e dell’altra. A spuntarla è il Marocco ai rigori, grazie al rigore decisivo di Achraf Hakimi e alle parate di Bounou.

ALTO LIVELLO – La partita tra Spagna e Marocco è più aperta di quanto ci si aspettasse. Entrambe le formazioni non hanno paura di attaccarsi fin dal primo minuto. Sia Unai Simon che Bounou sono abbastanza impegnati. Il Marocco sfrutta molto le sue ali offensive, ovvero Boufal e Ziyech, mettendo in seria difficoltà la difesa delle furie rosse. Nel secondo tempo la partita riprende equilibrio: il Marocco continua ad attaccare, ma anche la formazione di Luis Enrique si rende più volte pericolosa. Nei 90′ il match non si sblocca, si va quindi ai supplementari. Neanche i 30′ di supplementari riescano a decretare un vincitore. Partita apertissima che può essere decisa solo ai calci di rigore, anche se a fine secondo tempo gli spagnoli vanno vicinissimi alla vittoria per via di un quasi autogol di un difensore marocchino e poi con un piattone di Pablo Sarabia che scheggia il palo.

RIGORI – Il primo errore è degli spagnoli, con Pablo Sarabia che prende ancora un palo. Per il Marocco segnano sia Sabiri che Ziyech. Neanche Soler riesce ad accorciare le distanze, ipnotizzato da Bounou. Per il Marocco il subentrato Benoun si fa parare il rigore da Unai Simon. Dal dischetto si presenta poi Sergio Busquets, ma anche lui viene ipnotizzato dall’estremo difensore marocchino. Per il rigore decisivo, il caso vuole che ci sia Achraf Hakimi. L’ex giocatore dell’Inter supera con un pallonetto il portiere spagnolo e conduce il Marocco ai quarti di finale del Mondiale.