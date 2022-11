Marinozzi critico: «Lautaro Martinez male. Polonia? Andrà in panchina!»

Marinozzi ha giudicato negativamente la prestazione di Lautaro Martinez in Argentina-Messico ma in generale l’inizio del suo Mondiale. Secondo il telecronista, contro la Polonia non sarà schierato dal 1′

SCARSO RENDIMENTO − Dagli studi di Sky Sport, Andrea Marinozzi ha giudicato la prestazione del Toro: «Lautaro Martinez oggi male, dopo la gara con l’Arabia Saudita è stato criticato anche da Aguero per i suoi scarsi movimenti e la prossima partita rischia la panchina. Inizio del Mondiale non positivo. Sa gestire le polemiche e le pressioni visto che è il nove dell’Argentina. Contro la Polonia però mi aspetto altri cambi come oggi, e soprattutto Lautaro Martinez al posto di Julian Alvarez».