Marchisio: «Lautaro Martinez rischia il posto. Atteggiamento particolare»

L’Argentina ha appena battuto la Polonia con il risultato di 2-0 e il tema centrale per l’Inter sarà nelle prossime ore la panchina di Lautaro Martinez. In collegamento con Il Circolo dei Mondiali Claudio Marchisio ha parlato del numero 22 della Seleccion.

ATTEGGIAMENTO – L’Argentina rispetta le aspettative e vince con sicurezza contro la Polonia. Decisivi i gol di Mac Allister e proprio di Julian Alvarez, colui che sembra aver tolto il posto a Lautaro Martinez. Il numero 22 della Seleccion non ha convinto nelle prime due partite e oggi ha giocato solo pochi minuti finali a risultato acquisito. Claudio Marchisio ha parlato del bomber dell’Inter dicendo: «Lautaro Martinez non è entrato affatto bene. Ha avuto un’occasione molto importante e non ha trovato il gol, tirando anche male. L’atteggiamento con cui è entrato non mi è piaciuto. Era sconsolato, si vedeva. Questa partita darà dubbi a Scaloni su chi scegliere al centro dell’attacco. Il gol di Alvarez può essere decisivo».