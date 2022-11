Lukaku, c’è il verdetto per Belgio-Canada dopo l’allenamento di rifinitura

Su Lukaku, nel pomeriggio, il commissario tecnico del Belgio Martinez ha segnalato qualche progresso alla vigilia del match col Canada (vedi articolo). È quindi circolata la possibilità di vederlo domani, ma ora c’è la certezza.

NIENTE DA FARE – Romelu Lukaku domani non sarà a disposizione di Roberto Martinez in Belgio-Canada. Saranno venticinque i giocatori in gruppo per i Diables Rouges, in vista dell’esordio di domani (ore 20) ai Mondiali. La TV belga RTBF segnala come l’attaccante dell’Inter non abbia partecipato all’allenamento di rifinitura quest’oggi, perciò il recupero dall’infortunio non è ancora concluso. Per Lukaku ci sarà ancora da aspettare, debutterà contro Marocco o Croazia.