Lukaku seguito dal vivo dall’Inter! Presenza in tribuna per Belgio-Marocco – TS

Come segnalato stamattina, per Lukaku si preannuncia il ritorno in campo dopo l’infortunio in Belgio-Marocco (vedi articolo). Alle 14 a Doha, annuncia Tuttosport, ci sarà anche un seguito dell’Inter.

LA VALUTAZIONE – L’Inter va a controllare da vicino Romelu Lukaku, che in Belgio-Marocco dovrebbe esordire a questi Mondiali. In tribuna all’Al-Thumama Stadium di Doha oggi alle 14 ci sarà anche il direttore sportivo Piero Ausilio, come anticipa Tuttosport. Una scelta non casuale, per vedere le condizioni del numero 90 in vista della ripresa delle attività. Simone Inzaghi vuole che la presenza di Lukaku in Qatar sia “allenante”, per tornare in forma e per scrollarsi di dosso qualche scoria a livello psicologico.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino