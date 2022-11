Lukaku vuole andare in campo! Il piano col Belgio che aiuta anche l’Inter – TS

Lukaku ha voglia di tornare in campo, cosa che non gli accade da un mese e da titolare addirittura da tre. Per lui previsto il rientro in Belgio-Marocco: Tuttosport dettaglia il programma del numero 90 nerazzurro.

IL GRANDE RIENTRO – Per Romelu Lukaku oggi, salvo ribaltoni, sarà il pomeriggio del grande ritorno in campo. Lo farà in Belgio-Marocco, in programma alle ore 14 a Doha, ma non da titolare. Nonostante Roberto Martinez (vedi articolo) abbia fatto capire che l’attaccante dell’Inter è in anticipo rispetto al programma di recupero oggi sarà Michy Batshuayi il centravanti. La punta del Fenerbahçe mercoledì ha segnato l’unico gol nella vittoria per 1-0 sul Canada. Lukaku, segnala Tuttosport, scalpita ma l’entusiasmo (anche dagli account social del Belgio) ha creato problemi a Martinez, che voleva tenerlo buono in vista del match di giovedì con la Croazia. Le condizioni in miglioramento fanno però sì che possa tornare in campo già oggi. L’ultima presenza di Lukaku risale a ventinove giorni fa, il 29 ottobre in Inter-Sampdoria. Poi il nuovo infortunio al bicipite femorale sinistro che lo ha condizionato. Chiaro che riavere Lukaku prima aiuterebbe anche l’Inter per il 2023. Questa la probabile formazione di Martinez per Belgio-Marocco, secondo Tuttosport: Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard.