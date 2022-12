Lautaro Martinez spera, ma titolarità a rischio: Scaloni riflette

Questa sera alle 20 italiane andrà in scena la gara valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali tra Argentina e Australia. Lautaro Martinez continua a sperare di scendere in campo da titolare, ma il suo posto scricchiola dopo l’ultima prestazione di Julian Alvarez.

SCELTE – Lautaro Martinez sì o no? Lionel Scaloni riflette, specialmente dopo le prime tre gare della fase a gironi. Il numero 10 dell’Inter ha deluso nelle prime due presenze, lasciando poi di fatto il posto da titolare a Julian Alvarez. Quest’ultimo, inoltre, in gol nella sfida contro la Polonia, dove invece Lautaro Martinez – entrato dalla panchina – ha sprecato una grossa occasione nel finale sul 2-0. Per questa sera il Toro spera ancora di poter scendere in campo da titolare, anche se al momento sembra una possibilità di difficile realizzazione.