Lautaro Martinez sottotono? C’è un problema! In Argentina si interrogano

Lautaro Martinez non sta brillando in questo Mondiale in Qatar. Sia contro l’Arabia Saudita che contro il Messico, l’attaccante dell’Inter è rimasto con le polveri bagnate. Ora in Argentina si interrogano sul Toro

DUBBI E GIUSTIFICAZIONI − Non un grande primo Mondiale per Lautaro Martinez, almeno fino ad oggi. Il Toro dell’Inter è partito dal 1′ sia contro l’Arabia Saudita che ieri sera contro il Messico. Da sottolineare anche i due gol annullati nel KO contro la nazionale asiatica. Male anche con la nazionale di Tata Martino. Spento e sottotono, Scaloni lo ha richiamato in panchina praticamente dopo un’ora di gioco. Ora ci si interroga. Come riferisce Olé, l’attaccante dell’Inter non è arrivato al Mondiale in perfette condizioni fisiche. Il problema alla caviglia lo ha tormentato non facendolo giocare al 100%. Contro la Polonia, il Toro è chiamato ad una risposta. Infatti, Scaloni, si legge, dovrebbe ancora puntare su di lui dal primo minuto nonostante la bagarre con Julian Alvarez adesso sia diventata molto più accesa. L’Argentina mercoledì 30 si giocherà l’accesso agli ottavi contro Lewandowski e compagni. Servirà il vero Lautaro Martinez.