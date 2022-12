FOTO – Lautaro Martinez scalpita: «Pronti per gli ottavi di finale!»

Lautaro Martinez nell’ultima gara dell’Argentina ha lasciato il posto da titolare a Julian Alvarez. Ma questo non scalfisce la sua carica per la partecipazione ai Mondiali con la sua nazionale. Come dimostra l’ultimo post pubblicato sui suoi canali social ufficiali.

PRONTI – Domani sera va in scena il secondo ottavo di finale – dopo quello tra Olanda e Stati Uniti – tra l’Argentina di Lautaro Martinez e l’Australia. Proprio il numero dieci dell’Inter si è espresso attraverso i suoi social sulla gara di domani, sottolineando tutta la voglia di giocare: “Pronti per domani. Pronti per gli ottavi di finale”.

Questo il post del Toro.