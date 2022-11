Lautaro Martinez reduce da un problema fisico! Ora rischia con l’Argentina – CdS

Il giorno dopo la prima vittoria al Mondiale per l’Argentina, la squadra si è riunita in allenamento. Lautaro Martinez anche contro il Messico non era al 100% della condizione e il Corriere dello Sport svela un retroscena riguardo un suo problema fisico. Ora testa alla Polonia, ma l’attaccante dell’Inter rischia di perdere il posto.

NON AL MEGLIO – L’Argentina vince la prima partita del Mondiale e si concentra alla prossima sfida, quella contro la Polonia. Lionel Scaloni il giorno dopo in allenamento ha diretto l’allenamento e il lavoro differenziato per tutti quei giocatori impiegati contro il Messico. Dopo aver modificato qualcosa in difesa, rispetto la partita precedente, il Commissario Tecnico della Seleccion adesso potrebbe riservare qualche cambio anche in attacco. Lautaro Martinez, difatti, non è al 100% della forma. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, l’attaccante dell’Inter è reduce da un problema alla caviglia che evidentemente non gli ha permesso di giocare con tranquillità. Contro la Polonia, dunque, ballottaggio aperto in attacco tra lui e Julian Alvarez, accanto a Lionel Messi e Angel Di Maria.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Zanni