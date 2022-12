Lautaro Martinez porta l’Inter in finale per spezzare 16 anni di maledizione

Lautaro Martinez sarà a disposizione del ct Scaloni per Argentina-Francia, finale dei Mondiali di Qatar 2022 (si giocherà domenica alle 16.00). L’attaccante continua la tradizione che vuole un giocatore dell’Inter in finale ai Mondiali. Ma dovrà spezzare una maledizione.

SEMPRE PRESENTI – Anche i Mondiali in Qatar 2022 confermano una splendida tradizione per l’Inter. Grazie all’Argentina di Lautaro Martinez, infatti, almeno un giocatore nerazzurro potrà disputare la finale mondiale. Come avviene da undici campionati del mondo consecutivi, per la precisione dal Mondiale del 1982 in Spagna. E questa statistica potrà sicuramente fare piacere al Toro nerazzurro. Che però sorride meno se guarda a quanti dei suoi predecessori interisti hanno poi alzato la Coppa del Mondo al cielo.

MALEDIZIONE DA SPEZZARE – Ad aprire questa rosea tradizione nerazzurra furono cinque giocatori della Nazionale italiana campione del Mondo nel 1982. Parliamo di Giuseppe Bergomi e Lele Oriali, entrambi titolari nella finale contro la Germania Ovest, Alessandro Altobelli (subentrato al 7′ e autore del terzo gol azzurro), e infine Ivano Bordon e Gianpiero Marini, campioni del mondo dalla panchina. Segue poi il trio tedesco del 1990, quando l’Inter era rappresentata da Lothar Matthaus, Andreas Brehme (autore del gol decisivo in finale) e Jurgen Klinsmann. Poi arrivò un filotto di tre Mondiali consecutivi con un nerazzurro vincitore. Nel 1998 Youri Djorkaeff, che vinse contro il compagno Ronaldo, che si rifece quattro anni dopo. E infine nel 2006 Marco Materazzi, autore dell’1-1 in finale con la Francia. Nei tre Mondiali successivi, tutti i nerazzurri scesi in campo non sono riusciti ad alzare poi la Coppa del Mondo. Una maledizione che Lautaro Martinez punta a interrompere, aggiungendo il più ambito trofeo al suo palmares.