Lautaro Martinez il peggiore, le pagelle di Argentina-Messico – CdS

L’Argentina ha rialzato la testa dopo la brutta e inaspettata sconfitta dell’esordio con l’Arabia Saudita. Nel match di ieri sera, trascinata dai gol di Messi e Fernandez, la Seleccion ha battuto il Messico per 2-0. In campo dal 1′ si è visto anche Lautaro Martinez che, secondo le pagelle del Corriere dello Sport, è stato il peggiore in campo della sua nazionale.

MALE LAUTARO MARTINEZ − L’Argentina con una buona prestazione ha battuto per 2-0 il Messico, riscattando la sconfitta dell’esordio con l’Arabia Saudita. La nazionale sudamericana è stata trascinata dai gol del suo fuoriclasse Leo Messi e del subentrato Enzo Fernandez. Delude invece l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez che secondo le pagelle stilate dal Corriere dello Sport è stato il peggiore in campo dei suoi: 5. Altri calciatori della Seleccion che hanno fornito una prestazione sotto la sufficienza sono stati Gonzalo Montiel, Guido Rodriguez e l’ex Udinese Rodrigo De Paul con 5.5. Il migliore in campo è stato invece Messi, che è stato il vero trascinatore dell’Argentina e prende 7.5.

Fonte: Corriere dello Sport