Lautaro Martinez out per la finale! La probabile formazione dell’Argentina – TS

Alle 16 si disputerà la partita più prestigiosa ed importante dell’ultimo mese di calcio. Argentina e Francia si scontreranno per la finale dei Mondiali del Qatar. Il commissario tecnico della Seleccion Scaloni ha già le idee chiare sui giocatori da schierare, ecco la probabile formazione secondo Tuttosport che non considera Lautaro Martinez.

PANCHINA – L’Argentina si presenta dopo otto anni a un’altra finale dei Mondiali. L’ultima non andò nel migliore dei modi: gli errori di Gonzalo Higuain e Rodrigo Palacio, poi il gol di Mario Gotze ai tempi supplementari costarono la coppa, che vinse invece la Germania. Alle 16 l’avversaria in questa edizione della competizione in Qatar sarà la Francia di Didier Deschamps, alla ricerca della vittoria del secondo Mondiale consecutivo. Il commissario tecnico Lionel Scaloni sembra non avere intenzione di cambiare la disposizione in campo dei suoi giocatori. Secondo Tuttosport la probabile formazione sarà E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez. Scaloni continua sulla scia delle ultime vittorie: addio 4-3-3, fuori Lautaro Martinez e Angel Di Maria. Per l’attaccante dell’Inter ci sarà sicuramente spazio a partita in corso, questa volta è richiesto il massimo: è un’occasione unica per la sua carriera.

