Lautaro Martinez non al meglio: con l’Argentina allenamento parziale

Lautaro Martinez si sta avvicinando alla finale tra Argentina e Francia non in perfette condizioni. Dal Qatar, Olé fa sapere che il numero 10 dell’Inter ha un problema fisico.

ALLARME IN VISTA? – Non è previsto che giochi titolare la finale Argentina-Francia, visto l’exploit di Julian Alvarez, ma bisogna alzare l’attenzione sulle condizioni di Lautaro Martinez. Dal Qatar arriva la notizia, riportata da Olé, che l’attaccante dell’Inter soffre di un problema alla caviglia destra. Non sembra essere nulla di grave e non appare in dubbio, ma nell’allenamento del giovedì appena concluso ha fatto lavoro in palestra per poi andare in campo solo in un secondo momento. Difficoltà che abbassano ulteriormente le possibilità (già minime) di vederlo in campo dal 1′ nella finale dei Mondiali fra Argentina e Francia. Per Lautaro Martinez comunque bisogna valutare le condizioni, sperando sia un fastidio passeggero.