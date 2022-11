Lautaro Martinez non in fuorigioco sul gol annullato? Spuntano nuove immagini

Lautaro Martinez si è visto annullare il gol che sarebbe valso il 2-0 di Argentina-Arabia Saudita, partita come noto finita 1-2 (vedi articolo). Dalla Spagna però si segnalano nuove immagini che lo valuterebbero in posizione regolare.

E SE FOSSE BUONO? – Lautaro Martinez aveva esultato per quello che poteva essere il suo primo gol ai Mondiali. Non è bastato: il VAR ha ravvisato una sua posizione di fuorigioco, annullando il 2-0 di Argentina-Arabia Saudita. Poi la rimonta araba, che ha portato all’incredibile 1-2. L’attaccante dell’Inter, stando alla ricostruzione mostrata col fuorigioco semiautomatico, era avanti di pochissimo con la spalla. Non per tutti però. Con delle immagini pubblicate da Archivo VAR in Spagna, che stanno già facendo il giro del mondo, si segnala un possibile errore nel tracciare la linea, “dimenticando” di valutare anche Yasir Al-Shahrani in fondo.

📺 ERROR catastrófico del VAR en el gol anulado a Lautaro Martínez. El VAR cogió al defensa equivocado olvidándose del lateral izquierdo. Lautaro Martínez se encuentra en POSICION LEGAL. ❌ Análisis al detalle de @_naxotellado trazando las tres líneas. pic.twitter.com/BzC8BSpgtI — Archivo VAR (@ArchivoVAR) November 22, 2022

“Errore catastrofico del VAR nel gol annullato a Lautaro Martinez. Il VAR ha preso un difendente sbagliato, dimenticandosi del terzino sinistro. Lautaro Martinez era in posizione regolare”, la spiegazione data dal sito spagnolo. La particolarità è che al VAR c’era Pol van Boekel, criticatissimo in Spagna perché era al monitor in Inter-Barcellona di Champions League il 4 ottobre.