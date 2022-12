Lautaro Martinez, l’agente svela: «Al Mondiale con un forte dolore! Ora…»

Lautaro Martinez, impegnato fin qui con l’Argentina al Mondiale, non ha brillato particolarmente perdendo anche la maglia da titolare. Alejandro Camano, agente dell’attaccante dell’Inter, sulle frequenze di Radio la Red ha svelato che l’argentino ha giocato fin qui con un forte dolore alla caviglia.

RETROSCENA – Alejandro Camano, agente dell’attaccante dell’Inter, svela un clamoroso retroscena riguardo le condizioni del giocatore: «Lautaro Martinez è arrivato al Mondiale con un forte dolore alla caviglia, un problema non da poco. Ha giocato ogni partita di questo Mondiale con infiltrazioni per alleviare il dolore. Non voleva parlarne per mantenere l’attenzione sulla squadra e non sulle sue condizioni. Oggi però mi ha detto che si sente benissimo».

Fonte: Radio La Red AM910