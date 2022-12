Lautaro Martinez: «Incredibile, noi nella storia! Ma io mi aspettavo altro»

È un Lautaro Martinez diviso a metà: felice per la vittoria del Mondiale e un po’ insoddisfatto per quanto espresso personalmente in campo. Le parole dell’attaccante dell’Inter

DOPPIO STATO D’ANIMO − Intervistato da Tyc Sports, Lautaro Martinez si esprime dopo la vittoria del Mondiale: «Incredibile. Siamo nella storia di questo Paese. Personalmente un po’ triste perché non ho fatto il Mondiale che mi volevo e mi aspettavo di fare. Ma felice perché siamo una squadra, chi entra risponde sempre e insieme ci siamo riusciti. È pazzesco. Sono molto felice, grato per i miei compagni di squadra, la famiglia. Ci siamo meritati una gioia. Festeggiamo con tutto il nostro Paese».