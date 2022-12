Lautaro Martinez imita Lukaku ma l’Argentina vince! La pagella del Toro

L’Argentina ha battuto 2-1 l’Australia e vola ai quarti di finale del Mondiale (vedi articolo). In campo anche nella ripresa Lautaro Martinez che imita l’amico Lukaku in Croazia-Belgio. Entra e spreca tanto. La pagella del giocatore dell’Inter

PAGELLA − Lautaro Martinez ha giocato più minuti rispetto alla sfida contro la Polonia. Entra al 71′ per Julian Alvarez, autore del secondo gol albiceleste. Il Toro imita l’amico Lukaku in Croazia-Belgio sprecando tante importanti occasioni. Due clamorose entrambe davanti Matthew Ryan. In entrambi casi, Messi a servizio della punta dell’Inter ma niente da fare: primo tiro in curva, il secondo parato dal portiere australiano. La pagella è inappellabile: 5. Si impegna ma gli errori sotto porta potrebbero costare caro all’Argentina che nel finale rischia la clamorosa beffa.