Lautaro Martinez e Argentina: sospiro di sollievo. Ma ultima chiamata

Il pareggio tra Polonia e Messico è una buona notizia per l’Argentina di Lautaro Martinez dopo la sconfitta di oggi contro l’Arabia Saudita. Un lieve sospiro di sollievo, prima della già decisiva gara di sabato.

SOSPIRO DI SOLLIEVO – Una piccolissima buona notizia in questa giornata per l’Argentina e Lautaro Martinez, dopo la clamorosa sconfitta per 1-2 contro l’Arabia Saudita. Il pareggio tra Polonia e Messico (vedi report) lascia infatti le due squadre a un solo punto di distanza. Una magrissima consolazione, dal momento che la gara proprio con i messicani è già fondamentale per la Scaloneta, che sabato sera avrà quella che è una vera e propria ultima chiamata. Per non rischiare una clamorosa figuraccia ai Mondiali.