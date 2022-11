Kovacic: «Lukaku un top player, lo conosco! Con il Belgio partita difficile»

Mateo Kovacic in conferenza stampa con l’allenatore della Croazia Zlatko Dalic, alla vigilia della sfida contro il Belgio ha parlato anche di Romelu Lukaku, suo ex compagno al Chelsea.

ALLA VIGILIA – Mateo Kovacic parla di Romelu Lukaku, suo ex compagno al Chelsea e domani avversario al Mondiale. L’ex centrocampista dell’Inter rispetta molto il Belgio ed è pronto alla sfida di domani. Ma ci tiene a precisare: «Conosco Romelu dal Chelsea. È un top player e lo ha dimostrato segnando tanti gol. Sarà difficile per noi, ma siamo pronti per sfidare il Belgio, sarà una partita impegnativa».