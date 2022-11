Koulibaly porta il Senegal agli ottavi del Mondiale! Ecuador KO e a casa

Termina 1-2 Ecuador-Senegal. La nazionale africana guidata da Koulibaly vola agli ottavi di finale. Decisivo il gol del difensore del Chelsea, ex Napoli

COME UNA FINALE − Ultima partita al cardiopalma tra Ecuador e Senegal, una sorta di finale per il passaggio del turno agli ottavi di finale del Mondiale. In contemporanea, il match tra Olanda e Qatar con gli olandesi sul velluto (vedi articolo). La nazionale africana parte alla grande dominando praticamente la prima frazione di gioco. Tra il terzo e l’ottavo minuto, la squadra di Cissé sfiora due volte il gol del vantaggio: prima con Gueye e poi con l’attaccante della Salernitana Dia. Nel finale arriva il gol del Senegal. Hincapié atterra in area di rigore Sarr, per l’arbitro Turpin è rigore. Dal dischetto non sbaglia lo stesso giocatore del Watford. Nella ripresa, cambia un po’ marcia l’Ecuador, troppo timido nel primo tempo. Al 68′ arriva il pari: corner dalla destra e Caicedo puntualissimo a spingerla dentro. Ma i festeggiamenti della squadra sudamericana durano pochissimo. Passa un minuto e Koulibaly gela la nazionale di Alfaro. Nel finale, l’Ecuador prova l’arrembaggio ma è il Senegal a vincere a e passare il turno insieme all’Olanda.