Kjaer su Eriksen: «Tra i migliori calciatori! Felice che giochi con la Danimarca»

Kjaer parla di Eriksen e delle qualità del calciatore ex Inter. Domani i danesi scenderanno in campo contro la Tunisia, per la prima partita del Mondiale. Queste le parole del difensore della Danimarca riportate da Sky Sport 24.

QUALITÀ E AMORE – Simon Kjaer, intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia di Danimarca-Tunisia, parla del suo compagno di Nazionale: «Le qualità di Christian Eriksen (vedi articolo) parlino per lui. Siamo felici che sia qui, dopo tutto quello che è successo. Come giocatore, penso sia semplicemente uno dei migliori che io abbia mai visto. In termini di qualità, amore per il gioco e rapporto con i compagni. Credo che lui apprezzi il fatto di essere qui, anche più di noi». Queste le parole di Kjar, riportate da Sky Sport 24, sulla presenza di Eriksen al Mondiale in Qatar.