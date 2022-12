Kempes: «Lautaro Martinez non riesce a segnare, capita! Alvarez diverso»

Kempes, da ex attaccante, ha parlato delle due prime punte dell’Argentina, Lautaro Martinez e Julian Alvarez. L’eroe del Mondiale 1978 discute sui momenti dei due centravanti

MOMENTI DIVERSI − L’ex leggenda del calcio argentino, Mario Kempes, si è concesso ai microfoni di AS; «Stanno attraversando momenti diversi. Lautaro Martinez è in combutta con il gol, Julián è un ragazzo nuovo, con tanta voglia, che sta dimostrando di essere un marcatore e di saper aiutare i suoi compagni. È il primo difensore che ha la squadra argentina. La mancanza del gol in Lautaro spesso accade. Capita agli attaccanti. Se sei un difensore e hai una serie negativa, c’è qualcuno accanto a te che ti aiuta. Ma non l’attaccante. È complicato. L’altro giorno Messi ha dato a Lautaro due o tre assist, ma ha pasticciato».