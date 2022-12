Kempes: «Lautaro Martinez fuori? La squadra è una, i sostituti aiutino!»

Kempes senza mezze misure in merito alla panchina di Lautaro Martinez con l’Argentina. Tra poco inizierà la gara con l’Olanda (vedi formazioni ufficiali). Avviso alla punta dell’Inter su TyC Sports

CONSIGLIO − L’ex grande attaccante argentino, Mario Kempes, si è espresso così sull’attacco della Seleccion: «Il centravanti vive della gioia del gol e, quando sbagli un po’, ti viene in mente tutto peggio che possa capitare. Julian Alvarez è un ragazzo che corre fino in cima alle tribune. È giovane, non si stanca e fa gol. Lautaro Martinez? La squadra è una e chi non è titolare dovrà rispettare la scelta. La cosa più importante è la squadra e se i sostituti non aiutano i titolari è un disastro».