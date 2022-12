Kane illude l’Inghilterra, ma decide Giroud: la Francia è l’ultima semifinalista!

Harry Kane agguanta il pareggio e poi rovina tutto sul secondo rigore. La Francia vince 1-2 grazie al colpo di testa di Olivier Giroud ed è l’ultima semifinalista del Mondiale. Dovrà vedersela con il Marocco.

VERSO LA FINALE – Vince la Francia ma che spavento sul finale con il secondo calcio di rigore concesso all’Inghilterra. Al 17′ sblocca la partita proprio la Francia con un tiro dalla distanza di Aurélien Tchouaméni. L’Inghilterra non demorde, anzi, cresce d’intensità e crea diverse occasioni pericolosissime. La Francia è chiusa dietro e non riesce a ripartire, al 51′ un’ingenuità dell’autore del gol, Tchouaméni, che concede un calcio di rigore agli avversari commettendo fallo su Saka. Realizza Harry Kane dal dischetto. L’Inghilterra ci crede, e al 69′ Maguire sfiora addirittura il gol del vantaggio da calcio piazzato con un colpo di testa. La Francia però ritorna in partita, e al 77′ Olivier Giroud porta il risultato in vantaggio per i suoi. Assist magistrale di Antoine Griezmann che disegna una traiettoria incredibile che termina proprio sulla sua testa. Decisiva anche la piccola deviazione di Maguire che con la spalla sporca leggermente la traiettoria. All’83’ altra ingenuità della Francia, questa volta con Theo Hernandez che con una “spallata” atterra Mount. Harry Kane però dal dischetto spreca tutto. Al 99′ calcio di punizione pericoloso dal limite dell’area in favore dell’Inghilterra, Marcus Rashford sfiora l’incrocio dei pali ma arriva il triplice fischio dell’arbitro. La Francia vince 1-2 ed è l’ultima semifinalista e affronterà il Marocco. L’altra semifinale sarà Argentina-Croazia.