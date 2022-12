Jurcevic: «Argentini scorretti. Messi? Nel 2018 se ne prese cura Brozovic»

Nikola Jurcevic, ex vice commissario tecnico della Croazia e attuale CT della nazionale azera, ha presentato la gara di questa sera. A detta sua argentini provocatori. Poi una considerazione su Messi e su come Brozovic lo limitò nell’ultimo precedente Mondiale

PROVOCATORI − Il CT croato Nikola Jurcevic, attuale Commissario Tecnico dell’Azerbaigian, si è espresso in merito ad Argentina-Croazia. Un elogio anche a Brozovic: «Sanno provocare, essere scortesi, dobbiamo essere molto freddi e intelligenti per non entrare in questa inutile guerra con loro. Praticamente in tutte le partite cercano di provocare l’avversario e influenzare l’arbitro. Non è sportivo, ma bisogna essere pronti. Messi? All’ultimo campionato in Russia lo abbiamo neutralizzato grazie al raddoppio. Brozović si è preso cura di lui in modo intelligente. Non abbiamo permesso un facile flusso della palla verso di lui, non è mai stato in una situazione “uno contro uno”. Questa sarà la ricetta anche per oggi». Le sue parole su Sportske Novosti.