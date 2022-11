L’Iran batte meritatamente il Galles: lacrime ed emozioni! Dominio assoluto

Termina 0-2 Galles-Iran. Dominio praticamente della formazione iraniana che becca due legni. La vince nel finale meritatamente

PARITÀ − Un grande Iran sbatte contro la fortuna e la resistenza del Galles ma poi la vince nel finale. La formazione di Queiroz domina gran parte della partita andando subito in rete al 19′ con Gholizadeh che lanciato a rete batte Hennessey. Gol però annullato dal Var per offside dell’attaccante iraniano. La formazione persiana spinge forte anche nella ripresa sfiorando la via del gol prima con Azmoun che prende il palo e subito dopo ancora con Gholizadeh, la cui conclusione sbatte sulla traversa. Bale e compagni sono alle corde con la situazione che peggiora ulteriormente all’86’ quando Hennessey travolge in uscita fuori area Azmoun beccandosi il rosso. Provvidenziale il richiamo al monitor in quanto inizialmente l’arbitro Escobar aveva concesso solamente il cartellino giallo. Nel finale decide meritatamente Cheshmi. Il 2-0 arriva con Rezaeian.