Inter sempre in finale ai Mondiali! Tutti i nomi della striscia che dura dal 1982

Le semifinali dei Mondiali si chiudono stasera, con Francia-Marocco. Ieri, in Argentina-Croazia 3-0 (vedi articolo), Lautaro Martinez non ha giocato mentre Brozovic ha fatto cinquanta minuti uscendo per infortunio (vedi articolo). Confermata una tendenza: sempre un finalista per l’Inter.

LA CONFERMA – Ora è certo: sarà Lautaro Martinez il rappresentante dell’Inter alla finale dei Mondiali. Si sapeva che ce ne sarebbe stato uno già da venerdì, una volta uscito il Brasile contro la Croazia, perché l’Argentina avrebbe poi sfidato l’Olanda di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. Lautaro Martinez diventa il quarto argentino dell’Inter in finale, dopo i tre del 2014 (vedi articolo). Anche il Bayern Monaco proseguirà con questa striscia, a prescindere da chi passi stasera tra Francia e Marocco. Ecco l’elenco dei finalisti dell’Inter ai Mondiali.

INTER AI MONDIALI – LA STRISCIA DI GIOCATORI IN FINALE

SPAGNA 1982 – Italia-Germania Ovest 3-1 – Alessandro Altobelli con gol in finale, Giuseppe Bergomi, Ivano Bordon non in campo nella finale, Gianpiero Marini non in campo nella finale, Gabriele Oriali (Italia)

MESSICO 1986 – Argentina-Germania Ovest 3-2 – Karl-Heinz Rummenigge con gol in finale (Germania Ovest)

ITALIA 1990 – Argentina-Germania Ovest 0-1 – Andreas Brehme con gol in finale, Jurgen Klinsmann, Lothar Matthaus (Germania Ovest)

USA 1994 – Brasile-Italia 3-2 dopo i tiri di rigore (0-0) – Nicola Berti (Italia)

FRANCIA 1998 – Brasile-Francia 0-3 – Ronaldo (Brasile), Youri Djorkaeff (Francia)

COREA DEL SUD E GIAPPONE 2002 – Brasile-Germania 2-0 – Ronaldo con due gol in finale (Brasile)

GERMANIA 2006 – Italia-Francia 5-3 dopo i tiri di rigore (1-1) – Marco Materazzi con gol in finale (Italia)

SUDAFRICA 2010 – Olanda-Spagna 0-1 dopo i tempi supplementari (0-0) – Wesley Sneijder (Olanda)

BRASILE 2014 – Germania-Argentina 1-0 dopo i tempi supplementari (0-0) – Ricky Alvarez non in campo in finale, Hugo Armando Campagnaro non in campo in finale, Rodrigo Palacio (Argentina)

RUSSIA 2018 – Francia-Croazia 4-2 – Marcelo Brozovic, Ivan Perisic con gol in finale (Croazia)