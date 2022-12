Inter, questi gli incassi provenienti dai giocatori convocati ai Mondiali

Anche i club avranno i loro incassi dai Mondiali disputati in Qatar. Il motivo principale riguarda i giocatori che vengono convocati con le nazionali, assenti logicamente con le rispettive squadre. Calcio e Finanza ha pubblicato i guadagni dell’Inter e delle altre società di Serie A.

GUADAGNI – Gli incassi dei club dai Mondiali del Qatar provengono dagli indennizzi dei tesserati che presenziano con la propria nazionale, assentandosi di conseguenza con la società di appartenenza. I guadagni per ogni singolo calciatore vanno dai 180 mila dollari, minimo per disputare i gironi, ai 380 mila in caso di finale. Il periodo da prendere in considerazione è quello che va da lunedì 14 novembre, primo giorno di ritiro per le nazionali. Secondo Calcio e Finanza l’Inter è la seconda squadra che ha guadagnato di più in Italia. Grazie ai percorsi di Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez la società meneghina ha ottenuto 1.792.000 dollari, dietro soltanto alla Juventus che porta in finale Rabiot, Paredes e Dì Maria.